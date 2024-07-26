Bursa'da 3 Katlı Binanın Üst Katı Alevlere Teslim Oldu

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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alevlere teslim oldu. Yanan ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Abdal Caddesi üzerinde bulunan bir evin 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, evde maddi hasar oluştu. - BURSA