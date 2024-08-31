Bursa'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı, kazaya karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı, kazaya karıştı

Bursa\'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı, kazaya karıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, polis ekiplerinin denetimi görünce kaçmaya başladı. Dakikalar sonra kazaya karışan sürücü, araçtan inerek koşmaya devam etti. Peşini bırakmayan polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, alkollü olduğu ve ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Sürücüye 72 bin lira idari ceza kesildi.

31.08.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da alkollü sürücü, polis ekiplerinin denetimi görünce ayağını gazdan çekmedi. Sürücü hızla kaçarken, dakikalar sonra kazaya karıştı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü bu kez de araçtan inerek koşmaya başladı. Peşini bırakmayan ekipler, sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı. 1.78 promil alkollü çıkan sürücü, "Alkollüyüm, ehliyetim yok o yüzden kaçtım" dedi. Sürücüye 72 bin lira idari cezası kesildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi üzerinde trafik kurallarını tanımayan sürücülere geçit vermedi. Alkollü bir sürücü ise ekipleri görünce ticari aracıyla 'dur' ihtarına aldırış etmeden kaçtı. Sürücünün kaçtığı anlar kameraya yansırken, ekiplerin ikazlarına uymayan sürücü dakikalar sonra kazaya karıştı. Ekipler olay yerine gittiğinde sürücü bu kez de araçtan inip koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu sürücü cadde üzerinde yakalandı. Ekiplerin neden kaçtın sorusuna, "Haklısınız komiserim, alkollüyüm evet ve ehliyetim yok o yüzden kaçtım" dedi.

Alkolmetreye üfleyen sürücüye 72 bin lira idari ceza kesilirken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3-sayfa, bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı, kazaya karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
14:38 Giray Altınok’un yeni dizisi Karşılaşmalar’dan ilk fragman yayınlandı Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 Sorumlular için hesap vakti Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
14:00 Galatasaray’da Hakim Ziyech’in eski takımına dönme ihtimali Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali
13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Wilfried Zaha, Lyon’a kiralık olarak transfer oluyor Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
13:39 Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 10:29:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı, kazaya karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement