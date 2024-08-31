Bursa\'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı, kazaya karıştı

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Bursa'da alkollü sürücü, polis ekiplerinin denetimi görünce ayağını gazdan çekmedi. Sürücü hızla kaçarken, dakikalar sonra kazaya karıştı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü bu kez de araçtan inerek koşmaya başladı. Peşini bırakmayan ekipler, sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı. 1.78 promil alkollü çıkan sürücü, "Alkollüyüm, ehliyetim yok o yüzden kaçtım" dedi. Sürücüye 72 bin lira idari cezası kesildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi üzerinde trafik kurallarını tanımayan sürücülere geçit vermedi. Alkollü bir sürücü ise ekipleri görünce ticari aracıyla 'dur' ihtarına aldırış etmeden kaçtı. Sürücünün kaçtığı anlar kameraya yansırken, ekiplerin ikazlarına uymayan sürücü dakikalar sonra kazaya karıştı. Ekipler olay yerine gittiğinde sürücü bu kez de araçtan inip koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu sürücü cadde üzerinde yakalandı. Ekiplerin neden kaçtın sorusuna, "Haklısınız komiserim, alkollüyüm evet ve ehliyetim yok o yüzden kaçtım" dedi.

Alkolmetreye üfleyen sürücüye 72 bin lira idari ceza kesilirken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - BURSA