Bursa\'da Alzaymır Hastası Adam Kayıp

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Bursa'da bir hafta önce sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyen alzaymır hastası adam, her yerde aranıyor.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan ve bir daha geri dönmeyen 59 yaşındaki Abdullah Yıldıztaş, her yerde aranıyor. Alzaymır hastası olan adamın ailesi, Yıldıztaş'ı görenlerin polis ekiplerine haber vermesini istedi. - BURSA