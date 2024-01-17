Bursa\'da Ambulansa Tır Çarptı

Bursa'da Gebze-Orhangazi- İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişelerinde, hastaneden dönen ambulansa tır çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Şehir Hastanesi'ne hasta götüren ambulans, hastayı bırakarak tekrar yola çıktı. Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişe sırasında bekleyen ambulansa tır çarptı. Kazada, şans eseri kimse yara almazken ambulansta maddi hasar meydana geldi. - BURSA