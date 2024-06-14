Bursa'da Araçta Müzik Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Araçta Müzik Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu

Bursa'da araçta son ses müzik dinleyen gençler ile mahalle sakinleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları kameraya yansırken, gençler olaylar üzerine araçlarıyla kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı.

14.06.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da iddiaya göre araçta son ses müzik dinleyen gençler ile mahalle sakinleri arasında sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine tekme tokat girdiği, sopaların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, araç sürücüsü genç önce kaçmaya ardından kavga ettiği kişileri araçla ezmeye kalktı.

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup genç, ticari bir araçla son ses müzik açıp tura çıktı. Müzikten rahatsız olan mahalle sakinleri gençlerin sessiz olmasını istedi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri ile gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Taraflardan bazıları eline aldıkları sopayla birbirlerine vurdu. Sokağın ringe döndüğü anlar kameraya yansırken, gençler olaylar üzerine araçlarıyla kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kavga, Bursa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Araçta Müzik Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Araçta Müzik Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement