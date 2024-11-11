Bursa'da Aranan Zanlı Saklanırken Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Aranan Zanlı Saklanırken Yakalandı

Bursa\'da Aranan Zanlı Saklanırken Yakalandı

7 yıl 11 ay hapis cezası olan Hakan N., saklandığı evde polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

11.11.2024 11:29
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Bursa'da çeşitli suçlardan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, yakalanmamak için kayıtsız kaldığı adresinde yatak odasında saklanırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da ruhsatsız silah taşımak, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Hakan N., 3 yıl boyunca yakayı ele vermemek için farklı adreslerde kayıtsız kaldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği Ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlatılınca, Hakan N., polisin radarına takıldı. Eşinin evinde kayıtsız olarak kaldığını tespit eden ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, eve baskın düzenledi. Polislerin geldiğini anlayan şüpheli yatak odasında kapının arkasına saklanırken, yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Hakan N., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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