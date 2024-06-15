Bursa\'da Bayram Temizliği Yapan Kadın Camdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'da bayram temizliği yaparken camdan düşen 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Talihsiz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5.Yüce Sokak üzerinde oturan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, bayram temizliği yapmak için sabah camları silmek istedi. Cama çıkan Güler bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gören komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri birinci kattan düşen Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Acı haberi alan kızı ise eve geldiği esnada baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kızı gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

EŞİ DE 6 AY ÖNCE ÖLMÜŞ

Öte yandan, 2 çocuk annesi Güler'in eşi Mehmet Güler'in de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.