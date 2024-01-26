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Bursa'da Bulunan Dron Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Bulunan Dron Sahibine Teslim Edildi

Bursa'da yol kenarında yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan dron bulan kişi, sahibini bulmaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı haber sonrası dron sahibine teslim edildi. Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Selam Ulaş aracıyla seyir halindeyken bariyerlerin üzerinde dron olduğunu fark etti. Bunun üzerine arkasında araçla seyreden kardeşine durumu anlatmasıyla kardeşi hemen dronu güvenli bir şekilde alarak aracına getirdi. Daha sonra piyasa değeri 80 bin TL olan dronun sahibinin ortaya çıkıp gelmesini bekledi. Selam Ulaş, dronun sahibini bulmak için haberin yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasını sağladı. Sonuç olarak dron sahibine teslim edildi.

Bursa\'da Bulunan Dron Sahibine Teslim Edildi
26.01.2024 - 12:54,
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Bursa'da yol kenarında yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan dron bulan kişi, sahibini bulmaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı haber sonrası dron sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selam Ulaş aracıyla seyir halindeyken bariyerlerin üzerinde dron olduğunu fark etti. Bunun üzerine arkasında araçla seyreden kardeşine durumu anlatmasıyla kardeşi hemen dronu güvenli bir şekilde alarak aracına getirdi. Burada bir süre sahibinin gelmesini bekleyen Ulaş, daha sonra aracına koyarak dron bulduğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Daha sonra piyasa değeri 80 bin TL olan dronun sahibinin ortaya çıkıp gelmesini bekledi.

Selam Ulaş, "Sabah işe giderken İzmir Yolu'nda sol şeritte bariyerlerin bulunduğu alanda bulduk. Kardeşimi aradım arkamdan geliyordu. Sol şeritte bir dron var onu al dedim. Kardeşim dronu güvenli bir şekilde alıp video çektik ve sosyal medyada paylaştık. Şuanda sahibinin bulunmasını bekliyoruz. Çalışır şekilde ışıkları yanıyordu. Pervaneleri bariyerlere çarptığı için kalkış yapamıyordu. Şu anda sahibini arıyoruz, bulamazsak emniyete teslim edeceğiz" dedi.

Haberin yapılması ve sosyal medyada paylaşılması ile birlikte dronun sahibi bulunarak dron teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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