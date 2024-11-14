Bursa'da Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Cinayet ve İntihar Girişimi

Geniş Video İzle

Boşanma aşamasındaki adam, eşini öldürüp çatıdan atlamaya çalıştı, polis tarafından ikna edildi.

14.11.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karısını öldürdü, çatıya çıktı...Gözyaşlarıyla teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki karısını kemerle boğarak öldüren şahıs çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Boşanma aşamasındaki eş gözyaşlarıyla ikna oldu ve polisler tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin uzun süreli çabası sayesinde ikna edildi. Cinayet şüphelisi 2.5 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs, gözyaşları döktüğü görüldü.

Ne olmuştu?

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar.

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlatmıştı. İkna çabası sonrası şahıs ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Bursa\'da Cinayet ve İntihar Girişimi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, İnegöl, Hukuk, Polis, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.