Bursa'da Çarpışan Araçlardan Birinin Dereye Uçması Sonucu 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Çarpışan Araçlardan Birinin Dereye Uçması Sonucu 8 Kişi Yaralandı

Bursa\'da Çarpışan Araçlardan Birinin Dereye Uçması Sonucu 8 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu bir araç dereye uçtu. Olayda 8 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

26.05.2024 09:07
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Bursa'da çarpışan araçlardan biri dereye uçtu, 8 kişinin yaralandığı olayda can pazarı yaşandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı. Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Çarpışan Araçlardan Birinin Dereye Uçması Sonucu 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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