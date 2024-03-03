Bursa'da devrilen tırın sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da devrilen tırın sürücüsü kurtarıldı

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada, kontrolünden çıkan bir tır devrildi. Tırın sürücüsü kaza sonucu yaralandı ve sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.03.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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Bursa'da devrilen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi kavşağında virajda kontrolden çıkan rulo halinde plastik kapı fitili yüklü bir tır devrildi. Tır içinde sıkışın sürücü bölgeye gelen itfaiye sürücüyü tarafından çıkartıldı. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da devrilen tırın sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

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