Bursa'da devrilen tırın sürücüsü kurtarıldı

Bursa'da devrilen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi kavşağında virajda kontrolden çıkan rulo halinde plastik kapı fitili yüklü bir tır devrildi. Tır içinde sıkışın sürücü bölgeye gelen itfaiye sürücüyü tarafından çıkartıldı. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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