Bursa\'da Düğünde Silahlar Patladı

Bursa'daki bir düğünde damat ve gelinden fazla heyecanlanan davetliler, uzun namlulu silahlarla ateş ettiler. O anlarda mahalledeki insanların yürekleri ağızlara geldi.

Tehlikeli düğün merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Bir düğünde, damat ve gelinden fazla heyecana kapılan bazı davetliler havaya ateş etmeye başladı. Düğün sahiplerinin mutluluğunu paylaşmaya gelenler ve mahalleli, uzun namlulu silahlardan çıkan seslerle korku dolu anlar yaşadı.

Şehrin göbeğindeki korkulu anlar kameraya yansırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA