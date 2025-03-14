Bursa\'da eğlence mekanını kana bulayan olayda karar açıklandı

Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 garson ile 1 güvenlik görevlisini tabanca ile yaralayan, sonrasında duruşma salonunda silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mertcan Akça (26) ve babası Köksal Akça'nın (54) yargılandığı davada karar çıktı. Kavgada kendilerini yaralayan Mertcan Akça ile Köksal Akça'yı darbedip, sandalye fırlatarak yaralayan müşteki sanık Tolga Ergün (22), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırılan Yiğit Selçuk (31) hakkında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ölen baba-oğul hakkındaki suçlama ise düştü.

Olay, 23 Eylül 2023'te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan ParkOra Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına müşteri olarak giden 26 yaşındaki Mertcan Akça, garsonlardan Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile yaşadığı tartışma sonrası yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 garson yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Efendi Doğan da (45) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan genç olay yerinden aracıyla kaçtı.

Soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Akça'nın tartıştığı güvenlik görevlisine önce tokat attığını, ardından kalabalığa rağmen çalışanlara ateş ettiğini tespit etti. Yaralama olayına karışan şüphelinin kaçtığı otomobilde babası Köksal Akça'nın da olduğu öğrenildi. Görüntülerde; Mertcan Akça'nın, sipariş nedeniyle tartıştığı garsonlar ile kavga ettiği, arbedeyi Akça'nın babası Köksal Akça'nın ayırmaya çalıştığı görüldü. Mertcan Akça'nın tabancayla ateş edip, garsonları ve güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra, babasıyla birlikte otomobile binip kaçtığı, mekanın diğer garsonlarının peşlerinden sandalye fırlattıkları da görüntülere yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa'ya günler sonra dönen Mertcan Akça'yı 28 Ocak'ta bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakaladı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba-oğul, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya çıktı. Sanıklar ilk duruşmada ifade vermezken Köksal Akça, davanın ilk duruşmasında, 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci duruşma kana bulandı

Bursa Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma kana bulandı. Duruşmaya müştekiler, olayın şüphelisi Mert Akça (26) ile babası Köksal Akça (54) ve her iki tarafın sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmanın görüldüğü sırada tekerlekli sandalye ile duruşmaya katılan olayın müştekilerinden Tolga Ergün'ün sandalyesinin altından bir anda silah çıkaran babası emekli güvenlik görevlisi Kemal Ergün (52), sanıklar Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı başından vurdu. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı personeli 2 jandarma devriye görevlisi Nurettin Yaşar (26) ile Uğur Bulut (26) da ağır yaralandı. Silahlı saldırı sonucu tutuklu şahıslar Mert Akça ile babası Köksal Akça hayatlarını kaybederken, ağır yaralı jandarma personeli Nurettin Yaşar Çekirge Devlet Hastanesi'nde, Uğur Bulut ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede şehit oldu. Olayın şüphelisi emekli polis Kemal Ergün ise silahı ile birlikte emniyet güçlerine teslim oldu.

Duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın sanık olduğu davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya SEGBİS ile katılan, başka suçtan tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Bu konu hakkında daha önce beyanlarda bulundum. Artık konuşmak istemiyorum. Köksal'a vurmadım sadece ittirdim" dedi.

Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS ile katılan ve tutuksuz yargılanan müşteki sanık Yiğit Selçuk da "Mertcan'a dokunmadım. Münakaşa sırasında düşüp, yaralandığını söyledi. Ancak olaydan hemen sonra teslim olmadılar. Yaklaşık 1,5 ay sonra teslim oldular" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Yiğit Selçuk'a, Köksal Akça'ya yönelik eylemi sebebiyle 'kasten yaralama' suçundan 2 bin lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yiğit Selçuk, Mertcan Akça'ya yönelik eylemi sebebiyle de 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün, Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 4 ay, Mertcan Akça'ya yönelik 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ölen tutuklu sanıklar Mertcan Akça ve Köksal Akça hakkındaki suçlamaların ise düşmesine karar verildi. - BURSA