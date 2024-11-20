Bursa'da Evde Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Evde Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı

Bursa\'da Evde Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı

Sağlık sorunları yüzünden 5 gün evde kalan çift, komşuların ihbarıyla kurtarıldı.

20.11.2024 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sağlık sorunları nedeniyle evde 5 gündür mahsur kalan çifti uzun süredir görmeyen komşuları 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerince kapı kırıldı, ekipler içeri girdi. Yürümekte zorluk çeken çifti sağlık ekipleri hastaneye sevk etti. Gözyaşlarını tutamayan komşusu ise, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanda yaşayan Badem çifti, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çekince kendi imkanlarıyla yetkililere ulaşamadı. 5 gün boyunca evde mahsur kalan Muammer ve Aynur Badem çiftinin kapısını çalan komşuları kapıyı açan olmayınca 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırmak zorunda kaldı. İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin içerde mahsur kaldığını görünce ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatılırken, mağdur çifti gören komşuları, "Bakıma muhtaç iki çift. Sağlık sorunları olduğu için evde mahsur kalmışlar. Ekipleri aradık, Allah devletimizden razı olsun. Buraya gelip yardımcı oldular, ama bu çiftin bakıma ihtiyaçları var, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Evde Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
13:53 Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1’i ağır 3 yaralı Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı
13:38 Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı
13:36 Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış Kim ne kadar kazanacak Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış! Kim ne kadar kazanacak?
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
13:27 Süper Lig’de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide
13:24 Beyoğlu’nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu
13:21 Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında
13:20 FIFA, Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi FIFA, Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 09:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Evde Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.