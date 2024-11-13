Bursa'da Filmleri Aratmayan Kaçış - Son Dakika
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Bursa'da Filmleri Aratmayan Kaçış

Alkol uygulamasından kaçan sürücü, 60 km'lik kovalamaca ile kameraya yansıdı. 120 bin lira ceza.

13.11.2024 20:11
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Aranması olduğu için uygulamadan kaçtı, 60 kilometrelik kaçış anı film sahnelerini aratmadı

Bursa'da uygulama yapan ekipleri gören sürücü ölümüne kaçtı, o anlar araç içi kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da alkol uygulamasını gören bir araç, ekiplerden kaçmaya başladı. 60 kilometre süren ve film sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, sürücüye farklı maddelerden 120 bin lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenini artırmak adına uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine atılan alkol uygulamasını gören 16 BIJ plakalı otomobil, ara sokağa daldı. Burada da karşısında trafik ekiplerini gören sürücü canını hiçe sayarak kaçmaya başladı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Uygulama noktasından kaçan 16 BIJ plakalı otomobilin peşine düşen ekipler, otomobili yaklaşık 60 kilometre kovaladı. Seyir halindeyken 'Makas' atan ve ara sokaklarda 'Drift' atan sürücü, ana artere çıkarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin yolu kesmesi sonrası yavaşlayan sürücü, buradan da kurtulmayı başardı. Gözden kaybolan 16 BIJ plakalı otomobile, trafik ekiplerince 120 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, otomobilin ekiplerce arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Filmleri Aratmayan Kaçış - Son Dakika

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