Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 34 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 34 Kadın Kurtarıldı

16.06.2025 14:01
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Bursa'da 10 masaj salonuna düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı, 34 kadın kurtarıldı.

Masaj salonunda müşterilere sosyal medya kontrolü

Bursa'da 3 aylık fiziki ve teknik takip sonrası 10 masaj salonuna operasyon düzenlendi, 18 şüpheliden 12'si tutuklandı

Masaj salonundaki müşterilerin referansla kabul edildiği, ilk kez gelen müşterilerin de polis olup olmadığının tespiti için sosyal medya hesaplarının kontrol edildiği ortaya çıktı

Yüksek maaşla fuhşa ikna edilen 34 kadın da operasyonla kurtarıldı

BURSA - Bursa'da 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 10 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhşa sürüklenen 34 kadın kurtarıldı. Altıparmak, Çekirge ve Nilüfer semtlerinde referans ile saatliği 7 bin liraya müşteri kabul eden masaj salonuna ilk kez gelen müşterilerin polis olup olmadığının tespiti için sosyal medya hesaplarının kontrol edildiği ortaya çıktı. Masaj salonu işletmecilerinin fuhşa sürüklenen kadınları da yüksek maaş vaadiyle ikna ettiği tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı masaj salonlarında kadınların "masör" adı altında fuhşa zorlandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Altıparmak, Çekirge ve Nilüfer'de 3 aylık teknik ve fiziki takip sürecinin ardından düğmeye basıldı.

Eş zamanlı baskınlarda 10 farklı masaj salonuna operasyon düzenlenirken, çok sayıda cinsel içerikli materyal, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi. Operasyonda 11'i kadın, 7'si erkek olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Dün mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ilk kez gelen müşterilerin polis olup olmadığını anlayabilmek için sosyal medya hesaplarını kontrol ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 14'ünün daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Saatliği 3 ila 7 bin lira arasında müşterilerle ilişkiye giren 34 kadın ise koruma altına alındı. Kadınların zührevi hastalıklarla ilgili sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

Polis yetkilileri, masaj salonlarına kontrol ve operasyonların devam edeceğini, kentte masaj adı altında fuhşa izin verilmeyeceğini açıkladılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 34 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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