Bursa'da Genç Kaldırımda Vuruldu - Son Dakika
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Bursa'da Genç Kaldırımda Vuruldu

Bursa\'da Genç Kaldırımda Vuruldu

25 yaşındaki Hüseyin Uzun, caddede yürürken tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

02.10.2024 16:14
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Bursa'da 25 yaşındaki bir genç, arkadaşı ile birlikte caddede yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından ensesinden tabanca ile vurularak öldürdüldü. Olayın şüphelisi önce koşarak ardından da bir sokak ileride motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.20 sularında Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Bir arkadaşı ile birlikte cadde üzerinde millet bahçesi istikametine doğru yürüyen Hüseyin Uzun (25)'un arkasından gelen bir kişi tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için tahkikat başlattı.

Öte yandan, Hüseyin Uzun'un vurulmadan saniyeler önce arkadaşıyla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saçı topuz şeklinde bağlı Hüseyin Uzun'un arkadaşı ile birlikte yürüdüğü caddeye çıktığı esnada silah sesinin geldiği çevredeki vatandaşların o yöne doğru baktıkları görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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