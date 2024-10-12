Bursa\'da Hastane Güvenlik Kulübesine Saldırı

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Bursa'da kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait güvenlik kulübesi ve ambulansın camlarını kırarak zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler hastaneye ait ambulans ve güvenlik kulübesinin camlarını taş ile girdi. Şüpheliler çalabilecekleri malzeme ararken polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA