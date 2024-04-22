Bursa'da İmplant Tedavisinde İnanılmaz Olay - Son Dakika
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Bursa'da İmplant Tedavisinde İnanılmaz Olay

Bursa'da bir vatandaşın diş tedavisi için gittiği özel bir klinikte implant tedavisi sırasında doktorun hatası sonucu vida çene kemiğini delip hastanın beynine saplandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş saatler süren bir ameliyat sonrası hayata tekrar döndü. İddiaya göre, doktorun yanlış müdahalesi sonucu yaşanan bu olay Amerika'da dergilere konu oldu. İki çocuk babası olan adamın hayatı bu olay nedeniyle karardı ve yaptığı ödemeyi geri istemesine rağmen doktor tarafından ret cevabı aldı. Olayın ardından dava süreci başlatıldı.

22.04.2024 00:29
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Bursa'da inanılmaz olay: İmplant tedavisinde vida beynine saplandı

Amerika'da dergilere konu oldu, iddiaya göre doktorun hatası 2 çocuk babası adamın hayatını kararttı

BURSA - Bursa'da bir vatandaşın sızı yapan dişlerinin tedavisi için gittiği özel bir klinikte implant tedavisi başlatıldı. Doktor çeneye yerleştirecek vidayı zorlayınca vida çene kemiğini delip hastanın beynine saplandı. Hastaneye kaldırılan vatandaş saatler süren ameliyat sonrası hayata tekrar döndü.

Bursa'da fabrika işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ramazan Yılmaz (40), diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Kendisini muayene eden doktor A.D., Yılmaz'a dişlerinin sallandığını ve bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyledi. Çekilen dişlerinin yerine ise implant yapılmasını tavsiye etti. Doktorun tavsiyesi üzerine tedaviyi kabul eden Yılmaz, dişi çekildikten sonra implant için bir kez daha masaya oturdu.

İddiaya göre, implantı çeneye yerleştirmek isteyen doktorun yanlış müdahalesi sonrası vida, Yılmaz'ın çene kemiğini delip kafatasına saplandı. Acı içinde kalan Yılmaz'ın yaşadığı baygınlık sonrası film çeken Doktor A.D., vidanın kafatasında olduğunu görünce hemen kendi aracıyla Yılmaz'ı bir hastaneye bıraktı. Hastanede çekilen tomografi sonrası gözlerine inanamayan doktorlar, 2 çocuk babası adamı hemen ameliyata aldılar. Saatlerce süren operasyon sonrası hayata tekrar dönen Yılmaz, günlerce taburcu olmayı bekledi. Sağlığına dönen Yılmaz, kendisine yanlış müdahale yapan diş hekimini aradığında ise ikinci bir şoku yaşadı. Yaptığı ödemenin iadesini isteyen Yılmaz'a doktor tarafından ret cevabı gelince Yılmaz, yargının yolunu tuttu.

Başına gelenleri anlatan Yılmaz, "Dişlerimde oluşan rahatsızlık sonrası Nilüfer'de bulunan özel bir diş kliniğine gittim. Orada yapılan incelemeler sonucunda kemik yapımın ince olduğunu, dişlerimin sallandığını ve implant yapılmasını yönünde işlem olacağı hakkında bilgi aldım. Doktor bana kendisinin 24 yıllık hekim olduğunu ve bu alanda uzman olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvenerek bu işi ona bıraktık" dedi.

"Aynı gün implant yaptı"

Kendisini uyarmasına rağmen dinlemediğini ifade eden Yılmaz, "Daha sonra dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaparken, işlemde kullandığı cihazın bozuk olduğunu sekreterine söyledi. Bu kez de işlemi eliyle yapmaya başladı. Vidayı yerleştirmeye çalışırken, aşırı yüklendiğini fark ettim. Bunu kendisine söyledim, kemik sesi geldiğini ifade ettim. Fakat bu kez de bana bunun normal olduğunu söyledi. Ama vidayı zorlarken, vida çene kemiğimi delip göz duvarının arkasından beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Ben acıdan dolayı bağırınca röntgen çektirdi" dedi

"Hastaneye bırakıp gitti"

Doktorun kendisini hastaneye bırakıp kaçtığını iddia eden Yılmaz, "Durumun ciddiyetini anlayınca beni Uludağ Üniversitesi Hastanesinin Acil bölümüne getirip gitti. Burada yapılan inceleme sonrası vidanın beyin omurilik sıvısının olduğu yere saplandığı görüldü. Daha sonra uzman hekimler bir araya gelip, ameliyat için karar aldılar. Ameliyat öncesi bana hayatımı kaybedebileceğimi söylediler. Ben artık çocuklarımla helalleşip vedalaştım. Çok şükür ameliyattan sağ salim çıktım. Bu süreçlerde diş hekimi hiç bir zaman yanımda olup mağduriyetimi gidermedi, hatta ödediğim ücreti dahi geri iade etmedi. Üstüne üstelik benimle dalga geçer gibi konuştu. Bunların hepsi belgeli. Ben yetkililerden devlet büyüklerimizden bu konuyla ilgilenilmesini istiyorum. Benim iki çocuğum var. Bana bir şey olsaydı bunların hesabını kim verecekti ? Şimdi dava sürecine girdik. Kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Öte yandan, kendisine yönelik suçlamalara daire konuşan doktor A.D., "Tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı, fakat benim böyle bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yılmaz'ı sağlığına kavuşturan doktorların başarılı ameliyatı, Amerika'da literatüre girip dergilere konu oldu.

(BÖ-İHS-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA

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