Bursa\'da İnşaatta İş Kazası: Bir Ölü

Bursa'da inşaatta çalışma yapan iş makinesi, manevra yaptığı sırada sahada olan vatandaşı altına aldı. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Gülpınar Sokak üzerinde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışma yapan greyder manevra yaptığı esnada saha içerisinde bulunan şahsı görmeyerek altına aldı. Yaşanan olayı fark eden işçiler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA