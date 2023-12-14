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Bursa'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpışması: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpışması: 2 ölü, 9 yaralı

Bursa'da meydana gelen bir kazada, işçi servis minibüsüyle otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada servis sürücüsü Tamer Gümüşkaya'nın yargılanması devam ediyor.

Bursa\'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpışması: 2 ölü, 9 yaralı
14.12.2023 - 16:42,
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Bursa'da işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı kazada, servis sürücüsü Tamer Gümüşkaya'nın yargılanması devam ediyor.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer Gümüşkaya idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K.'nın kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Volkan K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada işçi servis minibüsünün camından fırlayan Sibel Demir (45) hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Leman Öztürk (49) bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yargılanması devam ediyor

İşçi servis minibüsü sürücü Tamer Gümüşkaya'nın yargılanması devam ediyor. Tutuklu sanık Tamer Gümüşkaya mahkeme savunmasında, "Ben yolculara her seferinde emniyet kemeri takın diye uyardım. Emniyet kemerini zorla takamam" dedi.

Tutuklu sanık Tamer Gümüşkaya'nın avukatı, üniversite okuyan çocuğuna bakması gerektiğini, kazanın sağlık meseleleri sebebiyle olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti adli tıp raporu sonucunun çıkması için duruşmayı ileri tarihe ertelerken, Tamer Gümüşkaya'nın tutukluğuna devam kararı verildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpışması: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


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