Bursa'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçildi
BURSA - Bursa merkezli 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Polisin kaçak ürün dolu kamyonu dron ile takibi ve durdurma anı da saniye saniye kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde tütün ve tütün mamullerini kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Savcılığın izninin ardından Bursa'da 9 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak gözaltına alınırken; aramalarda 33 milyon 340 adet boş makaron, 537 bin 200 adet dolu makaron, 18 bin 65 adet sökülmüş vaziyette TAPDK bandrolü, 11 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 525 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 146 adet kaçak elektronik sigara, 26 paket nargile tütünü ve 5 paket kaçak pipo tününü ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.S., F.S., K.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kasası kaçak makaron dolu kamyonun polis tarafından durdurulma anı havadan dron ile görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi - Son Dakika
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında ahşap bir ev alev topuna dönerek küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?