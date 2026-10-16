Bursa'da kadının telefonunu kapan 2 şüpheli tutuklandı, motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
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Bursa'da kadının telefonunu kapan 2 şüpheli tutuklandı, motosiklet çalıntı çıktı

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Bursa\'da kadının telefonunu kapan 2 şüpheli tutuklandı, motosiklet çalıntı çıktı
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Bursa Yıldırım'da telefonla konuşan kadının cep telefonu, motosikletli 2 şüpheli tarafından kapkaçla alındı. Polis, 48 saatlik takibin ardından şüphelileri yakaladı; tutuklanan şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Bursa'da yolda yürürken telefonla konuşan kadının elindeki cep telefonunu motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 48 saatlik takibiyle yakalandı. Şüphelilerin kapkaçta kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyerek telefonla konuşan kadının yanına motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu çekerek alıp kaçtı. Kadının ihbarı üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

48 saatlik takiple yakalandılar

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini yaklaşık 48 saat boyunca inceleyen ekipler, plakası bulunmayan motosikletin kasasındaki çizgilerden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla T.T. ve E.K. isimli şahıslar yakalandı.

Motosiklet de çalıntı çıktı

Şüphelilerin kullandığı motosiklet üzerinde yapılan sorgulamada, aracın başka bir olayda çalındığı belirlendi. Şüphelilerden T.T.'nin 21, E.K.'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansırken, iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuMotosikletYıldırım3. SayfaGüvenlikGüncelPolisBursaSuçSon Dakika

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