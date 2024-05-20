Bursa'da konser sonrası kavga çıktı, metroda devam etti - Son Dakika
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Bursa'da konser sonrası kavga çıktı, metroda devam etti

Bursa'da dün akşam konser sonrası gençler arasında çıkan kavga, metrolarda sigara içen gençlerin tehlikeli davranışlarıyla devam etti. Ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle metrolarda yoğunluk yaşandı ve ulaşımda aksamalar meydana geldi.

20.05.2024 14:14
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Bursa'da konser sonrası kavga çıktı, metroda devam etti

Metroda sigara içen gençlerin içler acısı hali

BURSA - Bursa'da dün akşam konser sonrası gençler kendi aralarında kavga etti. Ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle metrolarda yoğunluk oluştu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bursa'nın çeşitli yerlerinde ünlü sanatçıların konserleri gençleri eğlendirdi. Konser boyunca enerjisini atamayan gençler kendi aralarında kavga etti. Ulaşımın da ücretsiz olmasını fırsat bilen gençler metrolarda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı gençler ise metroya tekme atarak içerisinde sigara içti. Bazıları gençler tehlikeye aldırış etmeden raylarda gezindi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da konser sonrası kavga çıktı, metroda devam etti - Son Dakika

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