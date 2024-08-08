Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Refüje Dalıp Alev Aldı

3.Sayfa

Bursa'da kontrolden çıkan raraç refüje daldı. Ağaçları ve direkleri deviren otomobil takla atıp 150 metre savrulduktan sonra alev aldı. Araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. idaresindeki 16 AST 706 plakalı araçla seyir halindeyken, cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje dalıp, ağaçları ve aydınlatma direğini devirip takla attı. Yaklaşık 150 metre savrulan araçta sürücü ve yanında bulunan bir kadın çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği araç aniden alev alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın, söndürüldü.

Öte yandan, polis güvenlik önlemleri çevresinde kazayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA