Bursa\'da Köpek Katliamı İddiası: Hayvanseverler Tepkili

Bursa'da hayvanseverlerin iddiasına göre, Osmangazi Belediyesi köpek katliamı yaptı. İddiaya göre, belediyenin Hamitler Hayvan Barınağı'nda öldürülen köpekler bir kamyona konularak poşetler içinde kent çöplüğüne atıldı. Hayvanseverler çöplüğe gidip küpeli köpeklerin kanlar içindeki cansız bedenlerini çuvallar içinde buldu. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bursa'da bir vatandaşın ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Hayvan Barınağı'nda öldürülen köpekler, kamyonla taşınarak siyah çöp poşetleri içinde Hamitler çöplüğüne atıldı. Bu olayın daha öncelerde de yaşandığını iddia eden hayvanseverler çöplüğe atılan hayvanların birçoğunun yavru kedi ve köpek olduğunu belirtti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tepki çekerken Osmangazi Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan olayı vahim olarak nitelendiren hayvan hakları savunucusu Besim Sezgin, "Hamitler Barınağı'nda kulağı küpeli hayvanları itlaf edip çöp poşetlerine koyup çöplüğe atmışlar. Tek kelimeyle çok acı bir olay. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevemez. 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde belediye başkanları sokak hayvanı sahiplendi. Görüyoruz ki bunlar hep göstermelikmiş. Öldürmekle, itlaf etmekle hiçbir sorun çözülmez. Onların da yaşamaya hakları var. Hayvan mezarlığı yapılması lazım. Eceliyle ölen hayvanların mezar kazılıp o şekilde gömülmesi lazım. Bu çöplüğün kenarlarında apartmanlar var, kokular geliyor. Bu şekilde bir yere varamayız" şeklinde konuştu.

Hayvansever Serdar G. de savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. - BURSA