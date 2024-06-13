Bursa'da Lüks Otomobil Motorundan Alev Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Lüks Otomobil Motorundan Alev Aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halinde olan Mercedes marka lüks bir otomobil, motor bölümünden alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile müdahale etti. Araç sahibinin otomobile Bursa'da elektrik arızasından dolayı 45 bin TL masraf yaptığı belirlendi.

13.06.2024 17:15
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halinde olan Mercedes marka lüks bir otomobil, motor bölümünden alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile müdahale etti. Araç sahibinin otomobile Bursa'da elektrik arızasından dolayı 45 bin TL masraf yaptığı belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yalova Bursa karayolu Orhangazi Yeniköy ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracın elektrik aksamındaki tamir işi için 45 bin lira masraf yapan Mehmet Kaya, 34 HMS 004 plakalı Mercedes marka lüks aracı ile Bursa'dan İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Seyir halinde olan lüks otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, trafik lambalarında otomobilden indi. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Araç sürücüsü Mehmet Kaya, aracın elektrik aksamı için 45 bin TL masraf yaptığını İstanbul'a dönerken aracın yandığını ifade etti. Olayda otomobil büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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