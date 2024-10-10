Bursa\'da Metroda Uyuşturucu Krizi

3.Sayfa

Bursa'da uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi metroya bindi. Metro içinde kendinden geçen şahıs vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

Bursa'da metroya binen bir kişi uyuşturucu etkisiyle ayakta zor durdu. Toplu ulaşımda vatandaşları tedirgin eden şahsın, kendinden geçtiği ve ayakta zor durduğu görülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis çağırıldı. Madde etkisindeki kişinin metroda vatandaşları tedirgin ettiği anlar ise yolcular tarafından anbean kaydedildi. - BURSA