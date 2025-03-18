Bursa\'da Metruk Bina Yangını

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde metruk bina alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt mahallesi 1. Yenişehirli Sokak'ta bulunan metruk binada çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye gibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA