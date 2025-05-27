Bursa'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

27.05.2025 15:02
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25 ilde düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı, 4 firari şüpheli aranıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 44 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 48 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri sürüyor. Firari durumda bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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