Bursa'da Organize Suç Örgütü Çökertildi: Milyonlarca Lira Dolandırıldı - Son Dakika
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Bursa'da Organize Suç Örgütü Çökertildi: Milyonlarca Lira Dolandırıldı

Bursa'da yıllar önce ölmüş kişilerin imzalarını taklit eden bir suç örgütü, Amerika'da boş senetlere kopyalatıp adlarına borç senedi düzenleyerek mirasçılarından arsalarına haciz yolu ile bu borçları tahsil etti. Suç örgütü, bu yolla milyonlarca lira dolandırdı. Örgüt lideri ve diğer üyeleri, Bursa ve İstanbul'da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

29.06.2024 10:05
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Bursa'da yıllar önce ölmüş kişilerin imzalarını Amerika'da boş senetlere kopyalatıp adlarına borç senedi düzenleyerek mirasçılarından arsalarına haciz yolu ile bu borçları tahsil eden organize suç örgütü çökertildi. Suç örgütünün bu yolla mağdur ettiği kişilerden milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2013 yılında vefat eden E.A.'nın imzasını taklit eden suç örgütü, ölen adamın adına 140, 160 ve 350 bin dolarlık yaklaşık 18 milyon TL'lik 3 ayrı borç senedi düzenledi. Ödeme tarihleri 2022 ve 2023 olan ve icraya konulan senetler sebebiyle bankada bulunan 600 bin liralarını da dolandırıcılara kaptıran mirasçılar S.A.(eşi) ile N.S.(kız kardeşi) ne yaptıysa icrayı bir türlü durduramadı. S.A. ve N.S.'nin vekil avukatlarının şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İlk yapılan incelemelerde ölen E.A.'nın adına düzenlenen senetlerin 2013 yılına ait olmayacak kadar yeni olduğu belirlendi. Bunun üzerine kriminale gönderilen senetlerin 3'ü de sahte çıktı. Yaklaşık 7 ay süren soruşturma ve teknik takibin ardından liderliğini M.A.B' nin (50) yaptığı 6 kişi Bursa ve İtanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Polisi karşısında gören örgüt lideri: "Beni nasıl buldunuz?"

Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır da firari olan M.A.B.'nin İstanbul Ataşehir'de lüks bir villada saklandığını belirleyen Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt lideri M.A.B.'nin saklandığı villaya operasyon düzenledi. Baskın anında kolayca kaçabilmek için otoparka açılan gizli bir geçit yaptıran M.A.B. kendisini otoparkta bekleyen Bursa KOM özel ekibini karşısında görünce "Beni nasıl buldunuz" dedi. Gözaltına alınan M.A.B. ile olayla bağlantılı olarak Bursa ve İstanbul'da gözaltına alınan İ.Ç.(36), M.Ç.(43), H.İ.T.(40), Ş.D.(80), H.D.(42) isimli şahıslar Bursa İl Emniyeti Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorguları tamamlanıp Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilen şahısladan örgüt lideri M.A.B. ile İ.Ç.ve M.Ç. tutuklanırken H.İ.T., Ş.D. ve H.D. hakkında adli kontrol kararı verildi. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda ortaya çıkan çok sayıda sahte kimlikler ile başkalarının üzerine alınmış GSM hatta el konuldu.

Senetlerin kendi içerisinde dahi imzaların birbirileriyle uyuşmadığını söyleyen mağdurların avukatı Alparslan Ağır, "Müvekkillerimiz bize ilk ulaştığında 140 bin dolar bedelli senet üzerinden icra takibi başlatıldığını öğrendik. Hemen ardından 160 bin ve 350 bin dolar bedelli senetlerin de icraya verildiğini gördük. Muhlis'in ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkan senetler ve müvekkillerimin Muhlis'in böyle bir borcunun olmadığını bildiği için hemen gerekli itirazları yaparak Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk. Senetlerin kendi içerisinde dahi imzaların birbirileriyle uyuşmadığını gördük. Gelinen aşamada müvekkillerim için mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bir umut ışığı doğdu" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Organize Suç Örgütü Çökertildi: Milyonlarca Lira Dolandırıldı - Son Dakika

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