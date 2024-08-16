Bursa'da park halindeki araçtan silahlar çıktı - Son Dakika
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Bursa'da park halindeki araçtan silahlar çıktı

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Bursa'da sokak arasında kazalı olarak park halinde bekleyen hafif ticari araçtan polis tarafından pompalı tüfek ve atışa hazır tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.08.2024 10:39
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Bursa'da kazalı şekilde park halinde bekleyen araçtan çıkanlar polisi bile şaşırttı

Kurulu şekilde tabanca ve pompalı ele geçirildi

BURSA - Bursa'da sokak arasında kazalı olarak park halinde bekleyen hafif ticari araç polisi harekete geçirdi. Polis yaptığı aramada, pompalı tüfek ve atışa hazır tabanca ele geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde kazalı ve şüpheli olarak duran aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis şüpheli olarak duran hafif ticari aracı alınan izinlerin ardından aradı. Görünüş itibariyle hiç bir şey gözükmeyen araç, detaylı aranınca pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Tabancanın atışa hazır olması dikkatlerden kaçmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da park halindeki araçtan silahlar çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da park halindeki araçtan silahlar çıktı - Son Dakika

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