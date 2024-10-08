Bursa'da bir motosiklet park halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iki tekerlekli aracı küle çevirdi.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün park halinde bıraktığı motosiklet, çöp konteynırlarının yanında bir anda alev aldı. Alevlerin hızla sardığı motosiklet küle dönerken, çevredekilerin müdahalesi yetersiz oldu. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Yandı - Son Dakika
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