Bursa\'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Bursa'da alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık veren ve başka bir grupla kavga eden iki kişi, kendilerini ayırmak için gelen polise bıçakla saldırdı. Uyarı ateşine rağmen saldırgan tavrını sürdüren şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansırken, yaralılar için gelen sağlık görevlileri de vurulan şahısları tedavi etmek için dakikalarca dil döktü.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkol alan iki kişi mahallede yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. Bu sırada başka bir şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken, şahıslardan İshak B., cebinden çıkardığı bıçakla polise saldırdı. Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak İshak B. saldırgan tavrını sürdürünce bacağından vurularak yere yatırıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etmek istedi, fakat her iki şahıs da sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Polis eşliğinde ambulansa alınan İshak B. ve Ömercan D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin kavgaya tutuştuğu şahıs ise gözaltına alındı.

Olay anı cep telefonu kameralarına yansırken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. - BURSA