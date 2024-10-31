Bursa'da Ruhsatsız Silah Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Ruhsatsız Silah Operasyonları

Bursa\'da Ruhsatsız Silah Operasyonları

Bursa'da motosikletli polisler, 15 günde 50 ruhsatsız silah ele geçirip 68 suçlu yakaladı.

31.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ruhsatsız silahlarla rast gele ateş açma olayları bitme noktasına geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri'nden konuşlu özel maganda timi kuruldu. Motosikletli polisler kentin farklı noktalarında 'huzur' operasyonları yapıyor. Ekipler 15 günde yaklaşık 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 68 kişi ise yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçiren ekipler vatandaşların takdirini topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polislerince kent merkezinin farklı bölgelerinde 'huzur' uygulamaları devam ediyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler 15 günde 50 ruhsatsız silah ele geçirirken, uygulamada, yaklaşık 6 bin kişi sorgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda arama yapılan noktalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği korumak amacıyla operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizerken, düğün veya kutlamalarda silahla - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ruhsatsız Silah Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:52 Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz!
12:29 Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
11:46 Kayyum Can Aksoy’un ilk hamlesi Özer’in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu
10:46 Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:22 Osayi-Samuel’den canlı yayında transfer açıklaması Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması
19:21 Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
18:55 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
18:15 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
18:14 Süper Lig’in köklü takımı Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekibine elendi Süper Lig'in köklü takımı Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi
18:06 Astrolog Aysun Koç, Akrep burcundaki Yeni Ay’ın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi Astrolog Aysun Koç, Akrep burcundaki Yeni Ay'ın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi
18:00 Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Kolluk kuvvetleri, zor kullanma yetkisini doğru kullanıyor mu Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Kolluk kuvvetleri, zor kullanma yetkisini doğru kullanıyor mu?
17:56 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 14:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Ruhsatsız Silah Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.