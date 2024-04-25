Bursa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Bin 800 Litre Kaçak Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Bin 800 Litre Kaçak Zeytinyağı Ele Geçirildi

Bursa\'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Bin 800 Litre Kaçak Zeytinyağı Ele Geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde Aydın'dan getirilen sahte zeytinyağlarının satışı olacağı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan yaklaşık 3 bin 800 litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

25.04.2024 15:25
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Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda sahte zeytinyağı üreten şahısları yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde Aydın'dan getirilen sahte zeytinyağlarının satışı olacağı yönünde bilgi aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler, A.A. (30) ve M.A.'nın (18) araç ile Bursa'ya geldiğini tespit etti. Aracı durduran ekipler, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan yaklaşık 3 bin 800 litre kaçak zeytinyağını piyasaya sürülmeden ele geçirdi. A.A. ve M.A. yakalanıp gözaltına alınarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Bin 800 Litre Kaçak Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Bin 800 Litre Kaçak Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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