Bursa'da Saman Yığını Yangını - Son Dakika
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Bursa'da Saman Yığını Yangını

Bursa\'da Saman Yığını Yangını

Orhangazi'de bir evin bahçesindeki saman yığını yanarak itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.11.2024 18:21
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan saman yığını belirlenemeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi'de Fatih Mahallesi'nde Mustafa Bektaş'a ait bir evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evin bahçesinde hayvan barınaklarının yanında bulunan saman yığını henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Saman yığını bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Vatandaşlar malzemeleri kurtardı

Saman yığının hemen yanında yer alan bazı tarım malzemeleri ise hem ev sahipleri hem de komşuların yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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