3.Sayfa

Bursa'da selin bilançosu böyle görüntülendi

Dere taşınca aracını ağaca bağladı

Çamura saplanan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı

BURSA - Bursa'da aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, Uludağ'ın eteklerinde taşan dereler ise park halindeki otomobilleri önüne katıp sürükledi. Taşan derenin etkileri havadan görüntülendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada metrekare başına 41 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, acil durum haricinde trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı. Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesinde bulunan Karınca deresinden kopan taş parçaları sokağı yürünmez hale getirdi. Dereden taşan sulara dayanamayan otomobiller üst üste geldi. Kullanılmaz hale gelen otomobillerini gören vatandaşlar, yaşananları hayretler içerisinde izledi. Derenin getirdiği sel sonrası yolda yürüyen yaşlı bir kadın dengesini kaybedip yere düştü. Çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarılan kadın, yürümekte zorlandığı için terliklerini bırakıp yalın ayak yoluna devam etti.

Otomobilini korumak için ağaca bağladı

Derenin yakınında ikamet eden bir vatandaş ise otomobilinin kaputuna geçirdiği halatı bahçesindeki ağacına bağladı. Muhtemel bir yağış öncesi kendi çapında önlem aldığını söyleyen vatandaş "Olayı küçük bir hasarla atlattık. Verilmiş sadakamız varmış, Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Bursa'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan taşma ve su basma olayları için belediye ve itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.