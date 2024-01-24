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Bursa'da sopalarla öldüresiye dövdüler - Son Dakika
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Bursa'da sopalarla öldüresiye dövdüler

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 kişi, sopa ve tekmelerle bir kişiye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle şahıslar ayrıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.01.2024 - 10:47,
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Bursa'da sopalarla öldüresiye dövdüler

BURSA - Bursa'da 3 kişi saldırdıkları bir kişiyi sopa ve tekmeler ile öldüresiye dövdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 şahıs sopa ve tekmelerle bir kişiye saldırdı. Birbirlerine acımasızca vuran şahısları araya giren mahalle sakinleri ayırdı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa\'da sopalarla öldüresiye dövdüler
Kaynak: İHA
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