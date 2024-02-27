Bursa'da tehlikeli bir şekilde ATV taşıyan sürücünün anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeli bir şekilde ATV taşıyan sürücünün anları kameraya yansıdı

Bursa\'da tehlikeli bir şekilde ATV taşıyan sürücünün anları kameraya yansıdı

Bursa'nın Keles ilçesinde bir sürücü, aracının arkasına koyduğu ATV'yi tehlikeli bir şekilde taşırken başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yakalandı. ATV'nin ön tekerlekleri bagajda kalırken arka tekerlekleri dışarıda kaldı.

27.02.2024 09:50
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Bursa'da bir sürücünün aracının arkasına koyduğu ATV'yi tehlikeli şekilde taşırken ki anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Keles ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV'yi sürmeden başka bir yere götürmek isteyen sahibi ilginç ve tehlikeli bir yöntem denedi. ATV'yi aracının bagajına koyarak götürmek istedi. ATV nin ön tekerlekleri bagajın içinde kalırken arka tekerlekleri dışarıda kaldı. Araç sürücüsünün tehlike saçtığı o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da tehlikeli bir şekilde ATV taşıyan sürücünün anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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