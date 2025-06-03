Bursa\'da Tehlikeli Makas Atan Sürücü

Bursa'da anayolda hızla ilerleyen TOFAŞ marka otomobil attığı makasla yürekleri ağza getirdi. Kazanın teğet geçtiği o anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen TOFAŞ marka bir otomobilin sürücü iki aracın arasından geçmek isteyince gaza yüklendi. Makas atarak giden otomobil kazayı teğet geçince, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Ölümüne makas atan sürücü ise araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - BURSA