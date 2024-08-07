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Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kestel ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar 112 ekiplerine ihbarda bulunurken, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.