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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Demor Home Tekstil Fabrikası'nda çıkan yangına 30 itfaiye müdahale ediyor. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Bursa\'da tekstil fabrikasında yangın
16.12.2023 - 13:32,
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Bursa'da Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye müdahale ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Tekstil Fabrikası'ndaki yangından geriye siyah dumanlar kaldı.

Saat 1200 sıralarında Bursa Ankara yolu Çataltepe Mevkisi'ndeki fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 30 itfaiye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etse de tekstil hammaddelerinin kısa sürede alev alması yangını büyüttü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldılar.

Siyah dumanlar bir çok noktadan görülürken, havanın yağışlı olması itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Yangında herhangi bir yaralı yada can kaybı olmadığı bildirildi.

İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Kestel, Bursa, Son Dakika

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