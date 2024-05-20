Bursa'da tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bursa'da tır alevlere teslim oldu

Bursa\'da tır alevlere teslim oldu

Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü, dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine çekti. Tır, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı olmazken, tır kullanılamaz hale geldi.

20.05.2024 11:44
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Bursa'da tır alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü, dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine çekti. Tır, bir süre sonra alevlere teslim oldu.

Olay, Bursa İstanbul karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tırdan dumanlar çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Tır bir süre sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tırı güçlükle söndürdü. Olayda can kaybı olmazken, tır kullanılamaz hale geldi. Tırın alev alev yandığı anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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