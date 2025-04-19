Bursa'da Trafik Kavgası Ring Oldu

Sürücüler sokağı boks ringine çevirdi... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da trafikte tartışan 2 sürücü, araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Sürücülerin kavgası sokağı boks ringine çevirirken, kavga diğer sürücüler tarafından güçlükle ayırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. 2 sürücü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Araçtan inen sürücüler, sokağı adeta boks ringine çevirdi. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, kavga diğer sürücüler tarafından güçlükle ayırıldı.