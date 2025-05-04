Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmangazi'de meydana gelen kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

04.05.2025 10:59
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Polat Can P. idaresindeki 45 ABM 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu İrem T. ağır yaralanırken, sürücü Polat Can P. ise hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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