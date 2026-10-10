Bursa'da tünel kazasında 3 ameliyat geçiren çocuk için sürücüye yakalama kararı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da tünel kazasında 3 ameliyat geçiren çocuk için sürücüye yakalama kararı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa\'da tünel kazasında 3 ameliyat geçiren çocuk için sürücüye yakalama kararı çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk 3 ameliyat geçirdi; bacağında kalıcı hasar ve 2 santimetre kısalma var. Tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa'da Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026'da meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki oğlu Can Bilensir yaşam mücadelesi sürüyor. Kazada babasını kaybeden küçük Can, bugüne kadar 3 ameliyat geçirdi. Bacağında kalıcı hasar oluşan ve 2 santimetre kısalma meydana gelen Can'ın yeniden ameliyat olması bekleniyor. Evlat acısıyla sarsılan anne Figen Bilensir ise bir yandan oğlunun tedavi sürecini takip ederken diğer yandan eşinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin adalet mücadelesi veriyor. Tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması aileye bir nebze olsun umut oldu.

Bursa-Orhaneli kara yolu üzerindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Ali Bilensir'in kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Bilal Çoban yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan baba hayatını kaybetti oğlu ağır yaralandı.

Kazanın ardından zorlu bir tedavi sürecine giren Can Bilensir, bugüne kadar 3 ameliyat geçirdi. Bacağında kalıcı hasar oluşan ve iki santimetre kısalma meydana gelen küçük çocuğun yeniden ameliyat olması bekleniyor. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Can, bir yandan da yeniden sağlığına kavuşabilmek için mücadele ediyor.

Babasının eşyalarını cam vitrinde yaşatıyorlar

Ali Bilensir'in hatırasını yaşatmak isteyen ailesi, kazanın yaşandığı gün üzerinden çıkan eşyaları evlerinin başköşesine yerleştirdikleri cam vitrinde muhafaza ediyor. Aile için bu vitrin, kaybettikleri eşin ve babanın hatırasını yaşattıkları özel bir köşe olarak anlam taşıyor.

Bir yanda babadan geriye kalan eşyalar, diğer yanda yeniden ameliyat olmayı bekleyen Can'ın tedavi süreci Acılı aile, yaşadıkları büyük kaybın ardından hem iyileşme umudunu hem de adalet arayışını sürdürüyor.

"Çocuğum yürüyemezken onun serbest kalması çok zoruma gitti"

Yaklaşık 5 aydır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Figen Bilensir, kazanın ardından otomobil sürücüsünün ilk etapta tutuklanmadığını, daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılarak tutuklandığını söyledi. Sürücünün 1 Ekim 2026'da tahliye edildiğini sonradan öğrendiğini belirten anne, bu durumun kendisini derinden yaraladığını ifade etti.

Oğlunun ağır yaralandığını ve aylar geçmesine rağmen yürümekte zorlandığını dile getiren Bilensir, "12 yaşındaki oğlum ağır yaralı olarak kurtuldu. Sol bacağı komple kırıldığı için hala yürüyemiyor. Benim çocuğum yürüyemezken, ben eşimi kaybetmişken bu şahsın elini kolunu sallayarak dışarı çıkması çok zoruma gitmişti. Bu benim için adaletsizlikti" dedi.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı

Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim 2026'da mahkeme kararıyla tahliye edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İtirazın ardından, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yeniden yakalama kararı çıkarıldığı haberini memnuniyetle karşıladığını belirten Figen Bilensir, "Başsavcımızın yakalama kararı çıkartması bizim acımıza bir nebze olsun su serpti. Fakat bu konunun burada kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

"Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum"

Eşinin kendi şeridinde ilerlediğini, karşı yönden gelen otomobilin ise bir anda karşılarına çıktığını belirten Figen Bilensir, sürücünün kazaya ilişkin farklı ifadeler verdiğini öne sürerek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Bilensir, "Karşı şeritten gelen araç bir anda karşımıza çıktı. Telefonla mı oynuyordu, bilincini mi kaybetti? Çünkü birkaç farklı ifade kullandı. Hiçbiri birbiriyle uyuşmuyor. Ben bu konunun üzerine gidilmesini istiyorum. Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Firardaki sürücüyü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAmeliyatGüncelÇocukBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
15:20
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:05:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa'da tünel kazasında 3 ameliyat geçiren çocuk için sürücüye yakalama kararı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei