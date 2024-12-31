Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Taraflar Arasında Çatışma!

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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı sırada ekiplerce kıstırılan şahıs, polislerin üzerine ateş açtı. Şahıs, ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 2. Kale Sokak üzerinde meydana geldi. D.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, D.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, şüpheli D.A.'ya eve gireceği sırada "dur" ikazında bulundu. Karşısında ekipleri gören şüpheli, polislere ateş açarak kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışma sonucu D.A., kalçasından vurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli D.A., sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. D.A.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan şüphelinin 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. - BURSA