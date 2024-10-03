Ölümüne neden oldu, kendini ''yanlış kişi'' diyerek savundu - Son Dakika
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Ölümüne neden oldu, kendini ''yanlış kişi'' diyerek savundu

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Bursa'da arkadaşıyla yürüyen Hüseyin Uzun, kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzun, hayatını kaybetti. Olaydan sadece 2 saat sonra yakalanan şüpheli, ifadesinde yanlış kişiyi vurduğunu söyledi.

03.10.2024 12:43  Güncelleme: 14:20
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Bursa'da sokakta yürüdüğü esnada başından vurularak öldürülen kişinin yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Olayın şüphelisi, polis tarafından 2 saatte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde yanlış kişiyi vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Arkadaşı Mertcan B. ile birlikte cadde üzerinde Millet Bahçesi istikametine doğru yürüyen 25 yaşındaki Hüseyin Uzun'un arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı Mertcan B. ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

Ölümüne neden oldu, kendini 'yanlış kişi' diyerek savundu

"MERTCAN'I VURACAKTIM"

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, verdiği ifadede, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum" dediği öğrenildi.

Öte yandan, Hüseyin Uzun ve yürüdüğü arkadaşı Mertcan B.'nin saldırıya uğramadan saniyeler öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüleri anbean kaydedilmişti. Görüntülerde Hüseyin Uzun'un saldırıya uğradığı esnada Mertcan B.'nin kaçtığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Ölümüne neden oldu, kendini \'\'yanlış kişi\'\' diyerek savundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölümüne neden oldu, kendini ''yanlış kişi'' diyerek savundu - Son Dakika

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