Bursa'da Yol Vermeme Kavgaları

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Bursa'da sürücüler arasında yol verme meselesinden çıkan kavgayı diğer sürücüler ayırdı. Diğer olayda ise, iki grup arasında çıkan kavga, mahalleyi savaş alanına çevirdi.

Olay, İnegöl ilçesi Ertuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüler arasında yol verme meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler kavgaya tutuştu. Sürücülerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Diğer bir kavga ise, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sözlü sataşma, kavgaya dönüştü. İki grubun kavgası mahalleyi savaş alanına çevirirken, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.

Yaşanan olaylar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA